Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращённую продолжительность рабочего времени: не более 36 часов в неделю — при этом оплата останется прежней.

Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон, который предусматривает введение сокращённого рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.

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