Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный закон гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращённую продолжительность рабочего времени: не более 36 часов в неделю — при этом оплата останется прежней.
Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон, который предусматривает введение сокращённого рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.