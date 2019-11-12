Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращённую продолжительность рабочего времени: не более 36 часов в неделю — при этом оплата останется прежней.

Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон, который предусматривает введение сокращённого рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.