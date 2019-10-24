Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

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Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
  • РИА Новости

Согласно документу, поправки гарантируют проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращённую продолжительность рабочего времени.

Она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Отмечается, что женщины имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что женщины составляют 72% российских госслужащих

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