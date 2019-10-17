В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России

Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.

«Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72 % государственных служащих — женщины», — приводит пресс-служба ведомства слова Вовченко.

Как отметил замглавы Минтруда, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%,

Он добавил, что необходимо мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

Вовченко также привёл данные Минюста об участии женщин в политической жизни страны: в 2019 году в России было зарегистрировано 59 политических партий, семь из которых возглавляют женщины.

Ранее в Росстате сообщили, что в России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, а занятость мужчин составила 67,8%.

Как отмечали в Минфине, в России более 850 тыс. государственных гражданских служащих, на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти.