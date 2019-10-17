В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России
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- РИА Новости
«Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72 % государственных служащих — женщины», — приводит пресс-служба ведомства слова Вовченко.
Как отметил замглавы Минтруда, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%,
Он добавил, что необходимо мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.
Вовченко также привёл данные Минюста об участии женщин в политической жизни страны: в 2019 году в России было зарегистрировано 59 политических партий, семь из которых возглавляют женщины.
Ранее в Росстате сообщили, что в России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, а занятость мужчин составила 67,8%.
Как отмечали в Минфине, в России более 850 тыс. государственных гражданских служащих, на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти.