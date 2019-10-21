В России предложили засчитывать декретный отпуск в стаж

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать декретный отпуск в стаж, сообщает «Парламентская газета».

По её словам, за последние десятилетия женщины стали весомой политической и экономической силой, но тем не менее их доля в государственном управлении, науке и других сферах уступает мужской. Как считает омбудсмен, это связано с тем, что женщины тратят в три раза больше времени на домашнюю работу и уход за членами семьи.

«При этом многие в период беременности и после рождения ребёнка продолжают трудовую деятельность. В России уровень занятости женщин в возрасте 20—49 лет, имеющих детей дошкольного возраста, достигает 65,8% всех работающих», — сказала она.

Москалькова назвала очень важным повышение гарантий для будущих мам и женщин с детьми. Она выразила сожаление, что на данный момент в трудовой стаж не засчитывается время, которое женщины проводят дома, воспитывая детей.

«Множество женщин писали мне в социальных сетях, что из-за упразднения ясельных групп и нехватки мест в детских садах они просто не могут выйти на работу и зачёт времени ухода за ребёнком в трудовой стаж стал бы для них настоящим спасением», — добавила омбудсмен.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России.