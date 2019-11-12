В Рособрнадзоре рассказали о контрольных под видом всероссийских проверочных работ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о контрольных, которые могут проводиться учителями под видом всероссийских проверочных работ (ВПР), сообщает kp.ru.

«ВПР — это итоговые проверочные, которые пишутся по итогам года. Если кто-то заставляет школьников писать их в ноябре или даёт несколько таких проверочных по одному предмету — это неправильно», — заявил он на Всероссийской встрече с родителями.

По его словам, о таких случаях необходимо сообщать в Рособрнадзор.

Как отметил Кравцов, родители часто говорят, что проверочные работы весной в 11 классе только отвлекают детей от подготовки к Единым государственным экзаменам.

«Однако эти проверки нужны для того, чтобы оценить знания выпускника и по тем предметам, которые он не выбрал для ЕГЭ», — пояснил глава Рособрнадзора.

В качестве примера он привёл абитуриентов творческих вузов, которым необходимо сдать русский язык, математику и обществознание или литературу. Но это не значит, что не должно быть минимальных знаний по истории и естественным наукам, пояснил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн.

Преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.