Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
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- РИА Новости
«Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн Единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — цитирует Кравцова ТАСС.
По его словам, это потребует технической и технологической подготовки.
Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что надо быть на 100% уверенными, что не будет никаких сбоев, а оценку всех результатов проведут корректно.
Он также усомнился, что ЕГЭ начнут сдавать в режиме онлайн до 2022 года.
Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в регионе провели пробный ЕГЭ по информатике в электронном виде.
Планируется, что с 2021 года такую модель введут в штатный режим.