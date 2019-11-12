Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

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Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн Единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, это потребует технической и технологической подготовки.

Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что надо быть на 100% уверенными, что не будет никаких сбоев, а оценку всех результатов проведут корректно.

Он также усомнился, что ЕГЭ начнут сдавать в режиме онлайн до 2022 года.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в регионе провели пробный ЕГЭ по информатике в электронном виде.

Планируется, что с 2021 года такую модель введут в штатный режим.

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