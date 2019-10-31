В Удмуртии провели пробный ЕГЭ по информатике в электронном виде
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
«Работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась Рособрнадзором в течение нескольких лет. Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
По его словам, на данном этапе важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению в плане материально-технического оснащения.
Результаты апробации станут известны не ранее 13—14 ноября.
Уже сообщалось, что в пробном экзамене приняли участие выпускники этого учебного года, планирующие сдавать ЕГЭ по информатике в 2020-м.
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