В Удмуртии провели пробный ЕГЭ по информатике в электронном виде

В Удмуртии провели пробный Единый государственный экзамен по информатике в электронном виде.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«Работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась Рособрнадзором в течение нескольких лет. Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, на данном этапе важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению в плане материально-технического оснащения.

Результаты апробации станут известны не ранее 13—14 ноября.

Уже сообщалось, что в пробном экзамене приняли участие выпускники этого учебного года, планирующие сдавать ЕГЭ по информатике в 2020-м.

Преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.