Пять языков на выбор будет на обязательном ЕГЭ по иностранному

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Сдающим Единый государственный экзамен по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, будет предложено на выбор пять языков. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Пять языков на выбор будет на обязательном ЕГЭ по иностранному
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Сегодня выпускник может выбирать из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, демоверсия экзамена, состоящая из устной и письменной частей, уже разработана.

Также Кравцов отметил, что в девятых классах обязательного введения экзамена по иностранному языку не планируется.

«По девятым классам в следующем году и последующем будет такая модель: два экзамена обязательных — русский и математика, два предмета по выбору, в том числе иностранный язык», — сказал он.

Ранее Минпросвещения объяснило важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку, подчеркнув значимость обеспечения качественного изучения иностранного языка и процесса контроля знаний в российских школах.

В Национальном родительском комитете призывали отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

О том, что в России в 2022 году введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку, стало известно в июле 2018 года.

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