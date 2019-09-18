Минпросвещения объяснило важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Министерстве просвещения России объяснили необходимость введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

«Знание иностранного языка — это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому языку», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули важность обеспечения качественного изучения иностранного языка и процесса контроля знаний в российских школах.

Ранее сообщалось, что обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку будет введён в России в 2022 году.

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. С такой инициативой выступила председатель комитета Ирина Волынец.