СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Также Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение», — заявили в СК.

Отмечается, что Бастрыкин направил в Петербург опытных сотрудников Главного управления криминалистики СК для оказания практической помощи в расследовании убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют Соколова.

Следователи назначили экспертизы, проводят допросы лиц из ближайшего окружения обвиняемого. Также сотрудники ведомства допросили родителей убитой девушки.

Ранее Соколову предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить его под стражу до 8 января 2020 года.

По версии следствия, Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.