Эксперт оценил идею снятия ограничения на крепость пивных напитков

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с RT прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.

«Россия в течение последних 12—13 лет является пивной страной. Мы давно не водочная страна, не страна винодельческого потребления. Употребление пива вместе с пивными напитками у нас на сегодняшний день на уровне 7,5 млрд литров в год. Притом что весь алкоголь, который выпивается в России за год, — чуть больше 10 млрд литров. Что касается именно пивных напитков, этот продукт резко вырос в объёме за последние пять-шесть лет», — считает эксперт.

Дробиз также отметил, что в настоящее время пивных напитков в год выпивается около 800 млн литров.

«Это огромный объём, и я не считаю необходимым повышение градусности этого напитка. Да, он сохранится в роли пивного, но фактически будет конкурировать с винодельческой продукцией», — сказал он.

Ранее производители предложили снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.

Производители пива намерены инициировать внесение соответствующих поправок для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.