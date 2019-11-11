Онищенко оценил попадание России в десятку самых пьющих стран

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран, в том числе из-за слабого контроля за нелегальным алкоголем. Об этом, как передаёт URA.RU, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Говоря о рейтинге самых пьющих стран, в котором Россия заняла седьмую строчку, Онищенко отметил, что в России действительно существует подобная проблема и что наиболее губительное в данной ситуации — это потребление гражданами алкоголя по «северному типу».

Он пояснил, что в этом случае люди пьют редко, в основном по выходным, но в больших количествах.

«У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продаётся. Есть неучтённое спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку», — считает Онищенко.

Ранее ФАН, ссылаясь на публикацию Организации экономического развития и сотрудничества OECD iLibrary, передавало, что жители России в среднем выпивают по 11,1 литра спиртного ежегодно.

В соответствующем рейтинге Россия заняла седьмое место, на первой позиции Литва, жители которой употребляют по 12,3 литра спиртного в год.