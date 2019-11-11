Названо место России в рейтинге самых пьющих стран мира

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Россия заняла седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения.
Названо место России в рейтинге самых пьющих стран мира
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на публикацию Организации экономического развития и сотрудничества OECD iLibrary, российские жители в среднем выпивают по 11,1 литра спиртного ежегодно. 

Литва заняла первое место в рейтинге, жители этого прибалтийского государства в среднем употребляют по 12,3 литра спиртного в год. 

На второй и третьей строчках расположились Австрия и Франция с результатами 11,8 и 11,7 литра соответственно. Пятёрку «самых пьющих» стран замыкают Чехия — 11,6 литра и Люксембург — 11,3 литра.

Ранее сообщалось, что время продажи алкоголя в калининградских магазинах сократят на два часа.

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