В России предложили отменить ограничение на крепость пивных напитков

Производители предложили снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Производители пива намерены инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.

Согласно законодательству России, к пивным напиткам относится «продукция с объёмной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7%», при этом доля пива должна быть не менее 40%.

«Мы ранее уже обсуждали эту проблему с Росалкогольрегулированием, поскольку даже в нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения», — отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По его словам, это относится к бельгийскому пиву и «сложным крафтам».

В то же время глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил сомнение, что более крепкие пивные напитки будут популярны среди россиян.

Ранее URA.RU передавало, что первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил попадание России в десятку самых пьющих стран слабым контролем за нелегальной алкогольной продукцией.