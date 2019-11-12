Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна ребёнка в Москве

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что выживший после падения из окна четырёхлетний ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна ребёнка в Москве
  • РИА Новости

«Это всё страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребёнка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжёлом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что возле жилого дома в Бабушкинском районе было обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка. Ещё один мальчик выжил, его госпитализировали.

СК России возбудил по данному факту уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить