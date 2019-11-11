В Москве падение из окна женщины с детьми расследуют как убийство

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту падения женщины с двумя детьми из окна квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает СУ СК по столице.

Как отметили в ведомстве, на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.

По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе было обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка.

Один из детей — мальчик, которому на вид шесть лет, — выжил, ему оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

В мае в городе задержали родителей трёхлетней девочки, погибшей при падении с балкона шестого этажа.