В Москве падение из окна женщины с детьми расследуют как убийство
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.
По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе было обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка.
Один из детей — мальчик, которому на вид шесть лет, — выжил, ему оказывается комплекс реанимационных мероприятий.
В мае в городе задержали родителей трёхлетней девочки, погибшей при падении с балкона шестого этажа.