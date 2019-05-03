В Москве задержали родителей трёхлетнего ребёнка, погибшего при падении с балкона

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В Москве задержали родителей трёхлетней девочки, погибшей при падении с балкона шестого этажа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГУ МВД России.
В Москве задержали родителей трёхлетнего ребёнка, погибшего при падении с балкона
  • РИА Новости

В квартире, помимо находившихся в состоянии алкогольного опьянения родителей, обнаружены двое детей от предыдущего брака матери. 12-летнюю девочку передали отцу, восьмилетнего мальчика направили в медицинское учреждение.

«Полицейские задержали родителей по подозрению в том, что они, осознавая, что ребёнок лишён возможности принять меры к самосохранению, оставили его без присмотра с открытой балконной дверью», — рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело. С подозреваемых взята подписка о невыезде.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи организовали проверку после падения ребёнка из окна школы.

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