СМИ: Более 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Более 30% россиян несли дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнёрстве со Всероссийским союзом страховщиков.

Почти каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением прав, ещё 16,3% не знали, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно.

Также оказалось, что 35% опрошенных готовы отстаивать права и выяснять в медицинской страховой компании, правомерным ли было требование оплачивать ту или иную помощь со стороны медучреждения.

Исследование проводилось в августе — сентябре в восьми федеральных округах. Его участниками стали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.