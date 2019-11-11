СМИ: Более 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Короткая ссылка
Более 30% россиян несли дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнёрстве со Всероссийским союзом страховщиков.
СМИ: Более 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
  • РИА Новости

Почти каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением прав, ещё 16,3% не знали, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно.

Также оказалось, что 35% опрошенных готовы отстаивать права и выяснять в медицинской страховой компании, правомерным ли было требование оплачивать ту или иную помощь со стороны медучреждения.

Исследование проводилось в августе — сентябре в восьми федеральных округах. Его участниками стали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить