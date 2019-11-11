СМИ: Более 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
- РИА Новости
Почти каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением прав, ещё 16,3% не знали, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно.
Также оказалось, что 35% опрошенных готовы отстаивать права и выяснять в медицинской страховой компании, правомерным ли было требование оплачивать ту или иную помощь со стороны медучреждения.
Исследование проводилось в августе — сентябре в восьми федеральных округах. Его участниками стали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.