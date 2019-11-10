Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии

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Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии
  • © пресс-служба РВИО

«Он находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях, в слезах. Позже уже сможет дать более развёрнутые показания», — приводит 78.ru его слова.

Ранее Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

9 ноября из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.

Жертвой, предположительно, является бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко. Она также была его возлюбленной.

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