Колокольцев вручил награды сотрудникам МВД России

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам правоохранительных органов.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.

«10 ноября для нас всегда являлось символом верности лучшим традициям служения Отечеству и народу, которые в России исторически ставились выше всех иных ценностей. В своей повседневной работе мы редко произносим слова «честь», «долг», «мужество» и «героизм». Но всегда помним и хорошо знаем их настоящую цену. Они составляют саму суть полицейской службы и нашей непростой профессии», — приводит «Российская газета» его слова.

Во время вручения наград Колокольцев заявил, что сотрудники МВД и «впредь будут эффективно, с достоинством и честью выполнять поставленные перед министерством задачи».

Ранее глава МВД поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.