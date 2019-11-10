Колокольцев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил работников министерства с Днём сотрудника органов внутренних дел.

Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте ведомства.

«Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности», — указал он.

Колокольцев отметил, что важно и дальше наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью. По его словам, в числе приоритетов остаются противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям, нелегальному обороту наркотических средств, незаконной миграции.

«Благодарю за добросовестный и самоотверженный труд. Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», — заключил он.

Ранее Колокольцев провёл встречу с представителями крупнейших ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона.