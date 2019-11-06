Колокольцев провёл встречу с ветеранами органов внутренних дел

Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с представителями крупнейших ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона.

Он поздравил их с профессиональным праздником и выразил признательность за многолетний труд, верность профессии и традициям.

Кроме того, Колокольцев ознакомил коллег с оперативной обстановкой в стране и задачами, которые решает министерство.

«За последние годы изменилась структура преступности. Буквально на днях прошло заседание коллегии министерства, на которой обсуждали такой актуальный вопрос, как противодействие высокотехнологичным преступлениям. Многое делаем для того, чтобы безопаснее стало на дорогах. Как результат, число ДТП, а также погибших и раненных в них стабильно сокращается», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

Участники встречи также обсудили мероприятия, которые предстоит провести в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на торжественной церемонии открытия XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019».