Колокольцев посетил выставку «Интерполитех-2019»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на торжественной церемонии открытия XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019».
Колокольцев посетил выставку «Интерполитех-2019»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Глава ведомства отметил, что экспозиция является уникальной площадкой, демонстрирующей возможности интеграции науки и практики.

«Формат мероприятия позволяет объединить усилия ведущих экспертов, учёных, представителей правоохранительных органов, предприятий и организаций в борьбе с преступностью и защите национальных интересов», — цитирует министра сайт МВД России.

Колокольцев пожелал участникам продуктивной работы, укрепления деловых контактов и новых успехов.

Накануне министр выступил на заседании Международного полицейского саммита в Сеуле

Ранее kp.ru сообщало, что Владимир Колокольцев вручил награды лауреатам международного конкурса «Щит и перо».

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