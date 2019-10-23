Колокольцев посетил выставку «Интерполитех-2019»
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
Глава ведомства отметил, что экспозиция является уникальной площадкой, демонстрирующей возможности интеграции науки и практики.
«Формат мероприятия позволяет объединить усилия ведущих экспертов, учёных, представителей правоохранительных органов, предприятий и организаций в борьбе с преступностью и защите национальных интересов», — цитирует министра сайт МВД России.
Колокольцев пожелал участникам продуктивной работы, укрепления деловых контактов и новых успехов.
Накануне министр выступил на заседании Международного полицейского саммита в Сеуле
Ранее kp.ru сообщало, что Владимир Колокольцев вручил награды лауреатам международного конкурса «Щит и перо».