Колокольцев выступил на заседании Международного полицейского саммита в Сеуле

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Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на пленарном заседании Международного полицейского саммита в Сеуле.
Колокольцев выступил на заседании Международного полицейского саммита в Сеуле
  • РИА Новости

Темой мероприятия стало «Глобальное партнёрство полиции в современных условиях».

«Инновации в деятельности полиции позволяют более эффективно предупреждать и расследовать преступления, ограничивать возможность криминала в применении информационно-коммуникационных достижений в противоправных целях», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

По словам министра, это также существенно упрощает анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений.

Как отметил Колокольцев, у современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых их предшественники не могли даже мечтать.

«Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий», — добавил он.

Кроме того, Колокольцев провёл двустороннюю встречу с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Мин Гап Рёном. В частности, он отметил важность объединения усилий в борьбе с современными угрозами.

Речь также шла о совершенствовании и укреплении договорно-правовой базы двусторонних отношений в правоохранительной сфере.

Программа визита Колокольцева включала и посещение специализированной выставки Korea Police World Expo, участники которой представили последние разработки в сфере обеспечения безопасности.

Ранее Колокольцев рассказал о сотрудничестве с правоохранительными органами Таджикистана.

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