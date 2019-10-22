Колокольцев выступил на заседании Международного полицейского саммита в Сеуле

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на пленарном заседании Международного полицейского саммита в Сеуле.

Темой мероприятия стало «Глобальное партнёрство полиции в современных условиях».

«Инновации в деятельности полиции позволяют более эффективно предупреждать и расследовать преступления, ограничивать возможность криминала в применении информационно-коммуникационных достижений в противоправных целях», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

По словам министра, это также существенно упрощает анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений.

Как отметил Колокольцев, у современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых их предшественники не могли даже мечтать.

«Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий», — добавил он.

Кроме того, Колокольцев провёл двустороннюю встречу с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Мин Гап Рёном. В частности, он отметил важность объединения усилий в борьбе с современными угрозами.

Речь также шла о совершенствовании и укреплении договорно-правовой базы двусторонних отношений в правоохранительной сфере.

Программа визита Колокольцева включала и посещение специализированной выставки Korea Police World Expo, участники которой представили последние разработки в сфере обеспечения безопасности.

Ранее Колокольцев рассказал о сотрудничестве с правоохранительными органами Таджикистана.