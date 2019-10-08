Колокольцев рассказал о сотрудничестве с правоохранительными органами Таджикистана

В Москве прошло заседание Объединённой коллегии Министерств внутренних дел России и Таджикистана. Главы ведомств Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили результаты выполнения подписанного три года назад протокола о взаимодействии между следственными подразделениями, передаёт kp.ru.

«Своевременная помощь таджикских коллег способствовала завершению расследования уголовного дела по обвинению в бандитизме шести участников организованной вооружённой группы, сформированной преимущественно из граждан Республики Таджикистан», — заявил Колокольцев.

По его словам, на счету злоумышленников серия разбоев и грабежей, совершённых на территории Московского региона с декабря 2016 года по июнь 2017 года.

Он также высоко оценил итоги мероприятий по розыску скрывшихся обвиняемых.

Как рассказал Колокольцев, за 2018 год и первые шесть месяцев 2019-го в рамках операций «Канал» на территории России пресекли около 2,5 тыс. наркопреступлений и изъяли 765 кг наркотиков, а таджикскими коллегами пресечено 16 противоправных деяний и изъято почти 100 кг наркотиков.

Главы ведомств также утвердили план работы коллегии на следующий год.

Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН.