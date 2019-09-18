Колокольцев выступил на конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.

Его обращение было посвящено вопросам укрепления сотрудничества путëм объединения усилий в борьбе с преступностью.

«Россия готова работать с АСЕАН в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил он.

По его словам, одной из актуальных задач является наращивание совместных усилий по противодействию международному терроризму и транснациональной преступности.

Как отметил Колокольцев, в 2020 году Россия готова принять на обучение очередную группу полицейских из стран АСЕАН по тематике раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Высокий потенциал имеется и у диалога правоохранительных органов в области международной информационной безопасности, сказал министр.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом.