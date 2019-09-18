Колокольцев провëл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама

Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

Как заявил Колокольцев, двустороннее правоохранительное сотрудничество имеет традиционно многовекторный характер и постоянно расширяется.

Участники встречи обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере, в том числе в рамках выполнения межправительственного соглашения о реадмиссии и соответствующего исполнительного протокола.

Стороны также обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом.