Колокольцев провëл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама

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Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.
Колокольцев провëл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как заявил Колокольцев, двустороннее правоохранительное сотрудничество имеет традиционно многовекторный характер и постоянно расширяется.

Участники встречи обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере, в том числе в рамках выполнения межправительственного соглашения о реадмиссии и соответствующего исполнительного протокола.

Стороны также обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом.

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