Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции
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- РИА Новости
Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении на сайте МВД России.
В частности, они сделали акцент на ключевом значении Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая состоялась в 2009 году в Москве.
Колокольцев выразил уверенность, что конференция «Достижение глобальных целей к 2030 году», которая пройдёт в Стокгольме в 2020-м, послужит в том числе стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в данном направлении.
Он также поблагодарил шведских экспертов, которые в 2018—2019 годах участвовали в совместных семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла встреча Колокольцева с хорватским коллегой Давором Божиновичем.