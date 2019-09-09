Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции

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Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом. В мероприятии также приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Малена Мард.
Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении на сайте МВД России.

В частности, они сделали акцент на ключевом значении Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая состоялась в 2009 году в Москве.

Колокольцев выразил уверенность, что конференция «Достижение глобальных целей к 2030 году», которая пройдёт в Стокгольме в 2020-м, послужит в том числе стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в данном направлении.

Он также поблагодарил шведских экспертов, которые в 2018—2019 годах участвовали в совместных семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла встреча Колокольцева с хорватским коллегой Давором Божиновичем.

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