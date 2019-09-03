Колокольцев провёл встречу с главой МВД Хорватии

В Москве прошла встреча министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с хорватским коллегой Давором Божиновичем.

Колокольцев выразил уверенность в том, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран должно укрепляться, в том числе в рамках протокола о сотрудничестве на 2018—2020 годы.

Обе стороны считают, что важной общей задачей является борьба с терроризмом и экстремизмом, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как заявил Колокольцев, в России создана многоуровневая система противодействия этим вызовам. Он также отметил необходимость дальнейшего наращивания согласованных усилий в рамках ООН и других международных организаций.

Участники встречи также заявили об эффективной совместной работе российских и хорватских полицейских в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.