Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел ОАЭ
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Как заявил Колокольцев, первоочередная задача международного правоохранительного сотрудничества — противодействие терроризму и экстремизму.
«Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконному обороту наркотиков и общеуголовным преступлениям», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.
По словам министра, такой обмен мог бы осуществляться, к примеру, с использованием возможностей Интерпола.
В мае сообщалось, что Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте.