Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел ОАЭ

Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как заявил Колокольцев, первоочередная задача международного правоохранительного сотрудничества — противодействие терроризму и экстремизму.

«Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконному обороту наркотиков и общеуголовным преступлениям», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

По словам министра, такой обмен мог бы осуществляться, к примеру, с использованием возможностей Интерпола.

В мае сообщалось, что Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте.