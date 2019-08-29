Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел ОАЭ

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Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.
Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел ОАЭ
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Как заявил Колокольцев, первоочередная задача международного правоохранительного сотрудничества — противодействие терроризму и экстремизму.

«Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконному обороту наркотиков и общеуголовным преступлениям», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

По словам министра, такой обмен мог бы осуществляться, к примеру, с использованием возможностей Интерпола.

В мае сообщалось, что Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте.

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