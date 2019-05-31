Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана в Ташкенте

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте, сообщает kp.ru.

Колокольцев высоко оценил уровень организации заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ и рассказал о положительных результатах первого этапа межгосударственной операции «Розыск», состоявшейся в марте 2019 года.

«В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полицией) других государств — участников СНГ», — отметил он.

Кроме того, Колокольцев и Бобожонов подписали протокол о взаимодействии на 2019—2021 годы.

«По словам главы МВД России, этот документ придаст новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности», — рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

В апреле сообщалось, что Колокольцев встретился с послами иностранных государств.