Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с послами иностранных государств. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Полагаю, что наша встреча послужит делу укрепления связей между Россией и вашими странами. Мы настроены на открытый диалог по всему спектру вопросов правоохранительной направленности», — заявил он.

По его словам, в последние годы состояние криминогенной обстановки в России оценивается как стабильное, но вместе с тем ситуация в сфере общественной безопасности осложнена факторами глобального характера.

«Имею в виду международный терроризм, проявления экстремизма, нарастающие угрозы со стороны киберпреступности и нелегальной миграции», — пояснил Колокольцев.

Он также отметил, что министерство принимает активное участие в работе двусторонних и многосторонних международных профильных групп, в рамках которых успешно решаются вопросы борьбы с наркотрафиком.

Кроме того, в 26 странах работают представители и представительства МВД России, с широким кругом иностранных компетентных органов подписаны межведомственные и межправительственные соглашения.

Ранее Колокольцев в ходе визита в Северную Корею посетил в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР имени Ким Чен Ира.