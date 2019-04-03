Колокольцев посетил Институт народной безопасности КНДР имени Ким Чен Ира

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Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею посетил находящийся в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР имени Ким Чен Ира.

Как отметила представитель МВД России Ирина Волк, институт является ведущим образовательным учреждением, где осуществляется подготовка руководящих кадров для правоохранительной системы Северной Кореи.

«Министр ознакомился с организацией учебного процесса в вузе, побеседовал с преподавательским составом и слушателями. Зарубежные коллеги рассказали, что обучение ведется по широкому спектру специальностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затем российскую сторону пригласили в ведомственный кинологический центр.

«На учебном полигоне состоялось выступление сотрудников подразделения с их четвероногими питомцами. Служебные собаки показали отличные навыки обнаружения запрещённых веществ и задержания вооружённых злоумышленников», — добавила Ирина Волк.

Ранее Колокольцев прибыл в Пхеньян. В ходе визита министр встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

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