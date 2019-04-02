В МВД России рассказали подробности визита Колокольцева в КНДР

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Как заявила представитель ведомства Ирина Волк, Колокольцев констатировал, что Россия дорожит отношениями дружбы и добрососедства с КНДР и твёрдо намерена продолжать принципиальную линию на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

«Колокольцев рассказал Ким Ён Наму о масштабной работе, проведённой российскими правоохранительными органами для обеспечения безопасности на прошлогоднем чемпионате мира по футболу», — говорится в сообщении.

Глава МВД России также встретился с министром народной безопасности КНДР Цой Бу Илем.

Он отметил высокий уровень и доверительный характер двустороннего политического диалога, заверил в намерениях продвигать сотрудничество в различных сферах, не затронутых международными санкциями.

Ранее Колокольцев прибыл в Пхеньян, где, как сообщалось, пробудет до 3 апреля.