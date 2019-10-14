Колокольцев вручил награды лауреатам конкурса МВД России «Щит и перо»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды лауреатам международного конкурса «Щит и перо», сообщает kp.ru.

Участниками конкурса стали несколько тысяч авторов, в том числе из стран СНГ. На церемонии награждены победители в восьми номинациях.

В частности, в категории «Гражданская позиция» отмечены руководитель программы «Человек и закон» Первого канала Алексей Пиманов, корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» канала «Россия 1» Павел Брыкин и корреспондент программы «Петровка, 38» телестудии Главного управления МВД России по Москве Максим Ларин.

В номинации «Честь. Долг. Мужество» награду получили корреспондент программы «Экстренный вызов 112» канала РЕН ТВ Ярослав Богат, корреспондент программы «Чрезвычайное происшествие» телекомпании НТВ Анна Гримашевич и начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, говорится в сообщении на сайте министерства.

В категории «Содружество» победили заведующий отделом русской редакции газеты «На посту» Объединённой редакции МВД Узбекистана Георгий Петросян, старший инспектор по особым поручениям Штаба Департамента полиции Северо-Казахстанской области Динара Сагандыкова и заместитель главного редактора научно-практического альманаха МВД России «Профессионал» Валерий Кулик.

Приз МВД России присуждён актёру, ведущему документального цикла «Следствие вели» телекомпании НТВ Леониду Каневскому.

Ранее Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России.