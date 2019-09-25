Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России.

Как заявил глава ведомства, служба участковых уполномоченных полиции занимает особое место в системе министерства.

«Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвёртое раскрытое преступление. Они вносят основной вклад в профилактику правонарушений», — сказал он.

По словам Колокольцева, только в первом полугодии принятые меры позволили почти на 9% сократить количество посягательств, совершённых на бытовой почве.

Министр добавил, что ведомство заинтересовано в укреплении кадрового потенциала этой службы.

Кроме того, продолжается работа, связанная с оснащением служебных помещений современной техникой и средствами связи, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Повышению престижа службы способствует и ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый».

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.