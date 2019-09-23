Колокольцев провёл заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева намерена предотвращать преступления с помощью физической культуры и спорта, передаёт kp.ru.

«Для детей из групп социального риска необходимо обеспечить открытость всего спектра спортивных объектов. Сегодня большинство таких ребят не охвачены теми или иными формами организованного досуга. И если мы не предложим альтернативы, то они останутся предоставленными сами себе и могут быть вовлечены в преступную деятельность», — подчеркнул Колокольцев.

По его словам, планируется обеспечить доступ населения к инфраструктуре для развития физической культуры и спорта непосредственно по месту жительства.

Результатом должно стать вовлечение к 2024 году в организованные формы досуга до 55% населения.

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.