Колокольцев провёл заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений
«Для детей из групп социального риска необходимо обеспечить открытость всего спектра спортивных объектов. Сегодня большинство таких ребят не охвачены теми или иными формами организованного досуга. И если мы не предложим альтернативы, то они останутся предоставленными сами себе и могут быть вовлечены в преступную деятельность», — подчеркнул Колокольцев.
По его словам, планируется обеспечить доступ населения к инфраструктуре для развития физической культуры и спорта непосредственно по месту жительства.
Результатом должно стать вовлечение к 2024 году в организованные формы досуга до 55% населения.
Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.