Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

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Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
  • РИА Новости

«Я могу сделать только тот вывод, что Максиму, видимо, не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле», — сказал Шейнин в интервью «Говорит Москва».

По его словам, Галкин комментирует «те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет».

Шейнин добавил, что если Галкин захочет стать политиком, то его «с удовольствием» пригласят в ток-шоу «Время покажет».

Как сообщалось ранее, во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры и, в частности, упомянул Шейнина, пошутив над тем, как журналист не даёт высказываться зарубежным экспертам в рамках своей передачи.

Слова Галкина также прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, он не имеет ни малейшего представления, о чём говорит «замечательный артист и телеведущий».

В июне 2018 года сообщалось, что телеведущий Первого канала Артём Шейнин получит взыскание за нецензурную брань в прямом эфире.

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