Соловьёв отреагировал на слова Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

«Я не имею ни малейшего представления, о чём говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет, как это и прописано действующим российским законодательством», — рассказал Соловьёв «Газете.Ru».

Как пишет РИА Новости, Галкин поднял тему цензуры на российских телеканалах во время своего концерта в Новосибирске.

Ранее Владимир Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Сообщалось, что ведущий установил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире на телевидении в течение одной недели. С 18 по 24 марта 2019 года Соловьёв находился в телеэфире на протяжении 25 часов 53 минут 57 секунд.

Таким образом, он превзошёл рекорд японца Монты Мино более чем на четыре часа.