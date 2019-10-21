Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Российский журналист Владимир Соловьёв внесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса
  • РИА Новости

Ведущий установил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире на телевидении в течение одной недели.

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, с 18 по 24 марта 2019 года Соловьёв находился в телеэфире на протяжении 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Таким образом, он превзошёл рекорд японца Монты Мино более чем на 4 часа.

Как Соловьёв рассказал ТАСС, для фиксации рекорда ему понадобилось находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки на протяжении пяти дней подряд .

Ранее Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1».

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