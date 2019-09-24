Соловьев прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж всё вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — написал он в Telegram.

В апреле Соловьёв выгнал из студии телеканала «Россия 1» эксперта из Польши Якуба Корейбу за высказывания о событиях Второй мировой войны.