Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на вменяемость
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«Это обычная для подобных уголовных дел процедура», — отметили в ведомстве.
Ранее СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.
Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.