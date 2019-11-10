Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на вменяемость

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве девушки, пройдёт психиатрическую экспертизу, сообщили «Российской газете» в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Это обычная для подобных уголовных дел процедура», — отметили в ведомстве.

Ранее СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.

Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.