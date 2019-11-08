Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

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Налог на прибыль, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду исключили из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Документ, разработанный Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным ФАС, ввиду указанных изменений должно произойти снижение тарифной нагрузки на потребителей «уже в ближайшее время». 

Отмечается, что постановление направлено на повышение качества тарифного регулирования.

Уточняется, что, согласно документу, амортизация основных средств и нематериальных активов работающих в этой сфере организаций будет определяться исходя из максимальных сроков их полезного использования.

Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.

Ранее сообщалось, что неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%. В свою очередь, в отношении физлиц наблюдается улучшение ситуации — показатель находится на уровне 20—35%.

В октябре член Общественной палаты Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

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