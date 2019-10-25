В Общественной палате оценили тарифы на вывоз твёрдых отходов

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

«В большинстве мест тариф рассчитывается по количеству мест проживающих граждан, и это более справедливо, это же коммунальная услуга», — заявила она.

По её словам, на самом деле это более трудоёмкий процесс, поскольку довольно трудно зафиксировать, сколько человек реально проживают в помещении.

Что касается оплаты по квадратному метру, то Разворотнева отметила, что люди вынуждены платить не только за те помещения, в которых действительно проживают, но и за те, которыми владеют.

«Наш путь, я уверена, это оплата в системе потребления по факту. Там тоже есть некоторые сложности, но это уже более справедливо и похоже на реальную коммунальную услугу», — добавила она.

Ранее замглавы Российского экологического оператора (РЭО) по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.