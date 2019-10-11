В РЭО прокомментировали ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах России

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Замглавы Российского экологического оператора (РЭО) по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
В РЭО прокомментировали ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как уточняет телеканал, в начале октября бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генеральную прокуратуру проверить нормативы из-за разницы одних и тех же параметров в соседствующих субъектах.

«Что касается нормативов, действительно странно выглядит, когда разница двух- или трёхсоткратная», — сказал Духин.

По его словам, важно и правильно, чтобы нормативы устанавливались именно в регионах, поскольку страна большая, климатические условия и масштабы бизнеса разные.

«По сути, нормативы — вещь условная, которая является некой попыткой угадать, а какие же там будут цифры. Фактические цифры будут понятны только после того, как система проработает год, появится big data в привязке к регионам. И тогда можно будет смотреть, какие же цифры более-менее настоящие», — пояснил он.

Как отметил Духин, нужен диалог между предпринимателями и региональными чиновниками, чтобы привести цифры к реальным.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Белгородской области открыли мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием.

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