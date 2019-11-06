Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы

Короткая ссылка
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы
  • © пресс-служба администрации Тамбовской области

В ведомстве проинформировали, что куратором реформы обращения с отходами временно назначена замминистра Светлана Радченко, министерство ждёт решения правительства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности замглавы Минприроды, которую он получил в ноябре 2018 года.

В обязанности чиновника входил контроль и координация работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.

В частности, он курировал мусорную реформу, стартовавшую в стране 1 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить