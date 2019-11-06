Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В ведомстве проинформировали, что куратором реформы обращения с отходами временно назначена замминистра Светлана Радченко, министерство ждёт решения правительства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности замглавы Минприроды, которую он получил в ноябре 2018 года.

В обязанности чиновника входил контроль и координация работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.

В частности, он курировал мусорную реформу, стартовавшую в стране 1 января.