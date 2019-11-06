Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы
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В ведомстве проинформировали, что куратором реформы обращения с отходами временно назначена замминистра Светлана Радченко, министерство ждёт решения правительства.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности замглавы Минприроды, которую он получил в ноябре 2018 года.
В обязанности чиновника входил контроль и координация работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.
В частности, он курировал мусорную реформу, стартовавшую в стране 1 января.