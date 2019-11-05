Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

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Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
  • Pixabay

По его словам, в отношении физлиц наблюдается улучшение ситуации — показатель находится на уровне 20—35%.

«В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьёзно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — сказал Буцаев в интервью РБК.

Для решения проблемы он предложил ужесточить ответственность и найти «иные формы работы» с предприятиями в плане заключения договоров. В числе мер — автоматическое присоединение к ним, чтобы региональные операторы «не бегали за каждой компанией и не просили её подписать договор».

Глава РЭО констатировал, что на данный момент непонятно, куда некоторые компании направляют мусор, а платит за это население.

Ранее член Общественной палаты Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

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