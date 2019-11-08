В Национальном родительском комитете оценили идею исключить импортные продукты из школьного питания
- РИА Новости
«Если мы видим продукты надлежащего качества по конкурентной цене и они произведены в России, то, конечно, этим продуктам нужно отдать предпочтение», — заявила она.
Как полагает Волынец, в первую очередь необходимо проверять именно качество продуктов.
Ранее газета «Известия» сообщала, что такую инициативу зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести ко второму чтению проекта поправок в законодательство, обязывающих регионы обеспечить учеников младших классов обедами из первого и второго блюд.