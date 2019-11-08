В Национальном родительском комитете оценили идею исключить импортные продукты из школьного питания

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала предложение исключить импортные продукты из школьного питания.
В Национальном родительском комитете оценили идею исключить импортные продукты из школьного питания
  • РИА Новости

«Если мы видим продукты надлежащего качества по конкурентной цене и они произведены в России, то, конечно, этим продуктам нужно отдать предпочтение», — заявила она.

Как полагает Волынец, в первую очередь необходимо проверять именно качество продуктов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что такую инициативу зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести ко второму чтению проекта поправок в законодательство, обязывающих регионы обеспечить учеников младших классов обедами из первого и второго блюд.

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