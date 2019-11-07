В России могут ввести наказание за покупку украденных личных данных

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RT
Роскомнадзор в 2020 году подготовит и вынесет на общественное обсуждение предложения о введении ответственности за покупку украденных персональных данных. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
В России могут ввести наказание за покупку украденных личных данных
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«Очевидно, (будет. — RT) административная ответственность, поскольку нарушение административное, пока не повлёкшее каких-то иных последствий», — цитирует ТАСС Жарова.

В Роскомнадзоре, по его словам, считают утечку персональных данных серьёзной мировой проблемой, в связи с чем в этой ситуации «виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на чёрном рынке приобретает массив персональных данных, потом их использует».

«Это основной подход. Поправки по этому поводу мы намерены подготовить — я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение», — добавил он.

В октябре сообщалось о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации СМИ, база, появившаяся на одном из теневых ресурсов, содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах. В Сбербанке не подтвердили эти данные. 

24 октября в МВД России заявили о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

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