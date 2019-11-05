Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров
  • РИА Новости

По словам Медведева, многие российские предприятия стали активнее реализовывать свою продукцию на экспорт и пользоваться услугами Российского экспортного центра, сообщает ТАСС.

«Это (поддержка экспорта. — RT) важное направление работы — и с отдельными компаниями, и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Эту деятельность нужно продолжить», — сказал премьер, отметив, что данная тема «всегда упирается в объёмы финансирования».

Ранее в Удмуртии заявили о росте экспорта на 47% за восемь месяцев. 

Отмечалось, что объём экспорта как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и в несырьевом секторе планируется увеличить в два раза.

В октябре Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

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